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Giordanna Mano reafirma pré-candidatura de Junior Mano ao Senado e descarta vetos

A ex-prefeita de Nova Russas participou da XIV edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026 e apresentou as iniciativas municipais para inclusão e acolhimento de crianças autistas.

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
PontoPoder
Giordanna Mano concede entrevista ao PontoPoder.
Legenda: Giordanna Mano renunciou ao mandato como prefeita de Nova Russas para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.
Foto: Kid Jr.

A ex-prefeita de Nova Russas Giordanna Mano (PSB) voltou a defender a pré-candidatura do deputado federal Júnior Mano (PSB) ao Senado em 2026. Em meio à movimentação de aliados para que o senador Cid Gomes (PSB) dispute a reeleição, ela negou que haja veto ao nome do deputado dentro da base do governador Elmano de Freitas (PT) e atribuiu as divergências às negociações típicas do período pré-eleitoral.

Esposa de Júnior Mano, Giordanna afirmou que o deputado mantém uma intensa agenda de articulações com prefeitos e lideranças políticas para fortalecer seu nome na corrida rumo à Câmara. Ela participou, nesta segunda-feira (15), da XIV edição do Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026 e comentou ao PontoPoder os cenários para a disputa do próximo ano.

"(O Júnior Mano) continua pré-candidato ao Senado, ele está fazendo articulações e reuniões com lideranças nos municípios. Ele tem um potencial muito grande junto aos apoiadores e uma força significativa no Ceará", declarou.

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A ex-prefeita também destacou que a movimentação em torno do deputado conta com o apoio público de Cid Gomes, principal articulador de sua filiação ao PSB e um dos maiores incentivadores de sua pré-candidatura.

Segundo o próprio senador, houve um acordo para que Júnior Mano ingressasse na legenda com a perspectiva de disputar uma das vagas ao Senado em 2026.

"O nome do senador Cid Gomes também está em destaque. Foi ele quem impulsionou essa pré-campanha. Diversas lideranças, prefeitos, vereadores e, principalmente, a população têm manifestado apoio à pré-candidatura de Júnior Mano ao Senado", reforçou Giordanna.

A composição da chapa governista para o Senado segue em discussão. Nos últimos meses, diversos nomes foram cogitados para a disputa, mas o debate tem se concentrado cada vez mais em torno da possível candidatura de Cid Gomes à reeleição e do espaço prometido a Júnior Mano.

Pressão na base por nome de Cid

Apesar das especulações sobre resistências internas, Giordanna negou que exista qualquer veto ao nome do deputado.

"Na realidade, existe um desejo de que seja o Cid, por ele já ser senador e ter um peso político maior. Entendemos a dimensão do Cid e também a do Júnior. Hoje, o poder de articulação dele realmente é grande e conta com o aval do próprio Cid"
Giordanna Mano (PSB)
Ex-prefeita de Nova Russas

Segundo ela, as conversas em torno das vagas majoritárias fazem parte do processo natural de construção das alianças para 2026.

"Então, não existe um veto. Nunca chegou até nós qualquer informação nesse sentido. O que existe são tratativas, algo normal em toda pré-campanha", acrescentou.

Enquanto acompanha a construção da candidatura do marido ao Senado, Giordanna também trabalha em seu próprio projeto político para o próximo ano. Ela deixou recentemente a Prefeitura de Nova Russas e já confirmou que pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

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"Nosso foco principal é a candidatura a deputada federal. Foi por isso que renunciei. Pensei em um projeto que me permitisse ajudar os municípios do Ceará de forma mais ampla. Esse projeto continua firme e sigo como pré-candidata a deputada federal", afirmou.

Antes de anunciar o plano de disputar uma vaga em Brasília, Giordanna chegou a ser mencionada nos bastidores como possível candidata a vice-governadora na chapa governista. Ela, contudo, tem descartado a possibilidade e reforçado o foco na disputa proporcional.

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