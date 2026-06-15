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Presidente do TCE-CE defende IA na gestão pública: ‘Não dá para falar de gestão sem tecnologia’

Rholden Queiroz destacou que ferramentas já auxiliam o TCE-CE na análise de licitações e devem ser ampliadas para aproximar cidadãos.

Escrito por
Igor Cavalcante igor.cavalcante@svm.com.br
PontoPoder
Rholden Queiroz, presidente do TCE, discursa em microfone.
Legenda: Presidente do Tribunal de Contas do Ceará, Rholden Queiroz, foi um dos palestrantes do Seminário de Gestores Públicos 2026.
Foto: Kid Jr.

O presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), Rholden Queiroz, defendeu o uso da inteligência artificial como uma das principais ferramentas para ampliar a transparência da administração e modernizar a fiscalização das contas públicas. Segundo ele, a tecnologia já é utilizada pelo órgão para identificar riscos em licitações e deverá ganhar novas aplicações nos próximos anos.

O assunto foi tema central da palestra “Controle Externo Contemporâneo: Inovação, governança e compromisso com resultados que transformam vidas”, apresentada durante a tarde desta segunda-feira (15), durante a XIV edição do Seminário de Gestores Públicos — Prefeitos 2026

“Hoje em dia, não dá para ter nenhum tipo de ação, planejamento, governo ou gestão sem falar em tecnologia e em uso de inteligência artificial”, afirmou.

Segundo o presidente do TCE, a transformação digital tem criado novas oportunidades para a administração pública, mas também exige atenção à qualidade e à segurança das informações utilizadas pelos sistemas.

“Para ter uma boa IA, você tem que ter bons dados, dados limpos. Também é preciso cuidado para esses dados não serem devassados por hackers, nem ficarem espalhados por aí”
Rholden Queiroz
Presidente do TCE-CE

Uso de IA para identificar riscos em licitações

No caso do TCE-CE, uma das aplicações já adotadas pelo órgão está na análise de editais de licitação.

Rholden Queiroz gesticula durante palestra no Seminário de Gestores Públicos.
Legenda: Rholden Queiroz palestrou sobre "inovação, governança e compromisso com resultados".
Foto: Kid Júnior.

De acordo com Rholden, sistemas de inteligência artificial conseguem examinar rapidamente um grande volume de documentos e apontar possíveis inconsistências com base em um histórico de irregularidades já identificadas pela Corte de Contas.

O presidente do tribunal enfatizou, contudo, que a tecnologia funciona como ferramenta de apoio e não substitui a atuação dos auditores.

“Sempre passa pelo controle humano, antes de haver qualquer ação sobre o gestor. Primeiro, a gente comunica ao gestor, dá uma chance para ele se justificar ou até corrigir o edital”, afirmou.

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Benefício para os gestores

Na avaliação do presidente do TCE, ferramentas de inteligência artificial e de transparência não beneficiam apenas os órgãos de controle e os cidadãos, mas também os próprios gestores públicos.

“Nós estimulamos que os prefeitos também usem essas ferramentas. A transparência é um pilar da boa gestão”, afirmou.

Ele destacou que os municípios são avaliados periodicamente por critérios de transparência por meio de iniciativas coordenadas pelos tribunais de contas de todo o País.

Durante a palestra, o presidente do TCE também defendeu uma atuação dos tribunais de contas voltada não apenas à fiscalização, mas à prevenção de erros na gestão pública.

“O controle contemporâneo precisa agir antes que o dano aconteça. Não é surpreender o gestor depois do erro. É mostrar os riscos, orientar e prevenir”
Rholden Queiroz
Presidente do TCE-CE

Segundo ele, a Corte mantém programas permanentes de capacitação destinados a prefeitos, secretários e servidores municipais.

“O Tribunal entende que, para além da sua função julgadora, que é seu papel principal, também precisa ajudar na capacitação”, concluiu.

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