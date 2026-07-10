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Legislativo Judiciário Executivo

Câmara dos Deputados oficializa perda de mandato de Dayanny Bittencourt

A deputada perdeu a vaga na Casa após recontagem de votos do TSE.

Escrito por Milenna Murta* e Beatriz Matos, de Brasília producaodiario@svm.com.br
10 de Julho de 2026 - 11:48 (Atualizado às 12:11)
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Legenda: Priscila Costa (PL) vai assumir o mandato na Casa Legislativa.
Foto: Thiago Cristino/Câmara dos Deputados.

A Câmara dos Deputados oficializou, nesta quinta-feira (9), a perda de mandato da cearense Dayany Bittencourt (União), decisão já estabelecida pela Justiça Eleitoral desde o mês de maio. O texto foi assinado pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos).

A decisão partiu do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao decretar a anulação dos votos do suplente Heitor Freire (Podemos), antigo correligionário de Dayany. Por consequência, houve a recontagem de votos obtidos pelo União Brasil em 2022. A parlamentar havia se elegido por média, sendo a última colocada entre os eleitos do partido.

"A Mesa da Câmara dos Deputados resolve declarar a perda do mandato de Deputada Federal da Senhora Dayany Bittencourt Santil, tendo em vista manifestação da Corregedoria Parlamentar, após decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral e a posterior retotalização do resultado das eleições encaminhada a esta Casa", diz no documento oficial.

Com a retotalização dos votos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), realizada ainda ao final do mês de maio, a vaga de Dayany foi para a vereadora Priscila Costa (PL). Entretanto, mais de um mês depois, a presidente estadual do PL Mulher ainda não recebeu a data oficial de posse do mandato.

Até o final de junho, Dayany continuava exercendo as atividades parlamentares normalmente, apesar da Justiça Eleitoral já reconhecer Priscila como a nova deputada federal. Ao PontoPoder, ela havia explicado que a decisão para o seu empossamento cabia a Hugo Motta.

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Perda de mandato

Dayany Bittencourt (União) perdeu o mandato devido à anulação e recontagem de votos decretada pelo TSE. À época, ela se pronunciou e declarou ser vítima de violência política de gênero:

Dói muito. Dói, porque eu não fui acusada de nada. Dói, porque eu não cometi nenhum erro. Não estou inelegível. Dói, porque fiz um mandato limpo, produtivo, dedicado ao Ceará.
Dayany Bittencourt
Ex-deputada federal

A decisão do TSE ocorreu por unanimidade, após o colegiado julgar recursos apresentados por Heitor Freire, à época parte do União Brasil e atualmente filiado ao Podemos, e pelo Ministério Público Eleitoral (MPE). Ele teve seu diploma cassado por captação e gastos ilícitos de recursos de campanha.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.

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