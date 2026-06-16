Alece aprova criação de 51 cargos no Metrofor para nova convocação de concursados

Os deputados estaduais aprovaram, nesta terça-feira (16), um projeto de lei que cria 51 cargos para a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor). O objetivo é aproveitar o cadastro de reserva do último concurso público da instituição.

Segundo o PL 63/2026, as vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Assistente Condutor – 16 cargos

– 16 cargos Assistente Controlador de Movimento – 28 cargos

– 28 cargos Assistente Técnico – 04 cargos

– 04 cargos Analista de gestão – 03 cargos

A medida foi anunciada pelo governador Elmano de Freitas (PT) nesta terça-feira (16), via redes sociais. O objetivo é fortalecer os serviços prestados pela Companhia e ampliar as oportunidades de emprego no Ceará.

A partir do projeto de lei, uma nova rodada de convocações deverá contemplar os aprovados no cadastro de reserva do último concurso do Metrofor, realizado em 2022.

Em paralelo, o PL também prevê a regularização de 135 empregos públicos já existentes na entidade, decorrentes de admissões já realizadas pelo último certame.

Tramitação acelerada

No Plenário 13 de Maio, a medida ganhou regime de urgência para ter tramitação acelerada. Foi quando o deputado Lucinildo Frota (PL), membro da oposição, resolveu pedir vistas da matéria durante a reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

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Contudo, após apelo do líder do Governo Elmano na Alece, deputado Guilherme Sampaio (PT), o parlamentar cedeu e resolveu devolver o pedido de vistas na mesma sessão, permitindo que o projeto voltasse ao plenário ainda nesta quarta.

Em seguida, o PL foi aprovado por aclamação, quando não há votação individual, mas um consenso entre os presentes. Agora, a proposição retorna ao gabinete do governador Elmano para sanção.