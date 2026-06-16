Alece aprova criação de 51 cargos no Metrofor para nova convocação de concursados
Medida foi aprovada em regime de urgência após oposição voltar atrás de pedido de vistas.
Os deputados estaduais aprovaram, nesta terça-feira (16), um projeto de lei que cria 51 cargos para a Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor). O objetivo é aproveitar o cadastro de reserva do último concurso público da instituição.
Segundo o PL 63/2026, as vagas serão distribuídas da seguinte forma:
- Assistente Condutor – 16 cargos
- Assistente Controlador de Movimento – 28 cargos
- Assistente Técnico – 04 cargos
- Analista de gestão – 03 cargos
A medida foi anunciada pelo governador Elmano de Freitas (PT) nesta terça-feira (16), via redes sociais. O objetivo é fortalecer os serviços prestados pela Companhia e ampliar as oportunidades de emprego no Ceará.
A partir do projeto de lei, uma nova rodada de convocações deverá contemplar os aprovados no cadastro de reserva do último concurso do Metrofor, realizado em 2022.
Em paralelo, o PL também prevê a regularização de 135 empregos públicos já existentes na entidade, decorrentes de admissões já realizadas pelo último certame.
Tramitação acelerada
No Plenário 13 de Maio, a medida ganhou regime de urgência para ter tramitação acelerada. Foi quando o deputado Lucinildo Frota (PL), membro da oposição, resolveu pedir vistas da matéria durante a reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).
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Contudo, após apelo do líder do Governo Elmano na Alece, deputado Guilherme Sampaio (PT), o parlamentar cedeu e resolveu devolver o pedido de vistas na mesma sessão, permitindo que o projeto voltasse ao plenário ainda nesta quarta.
Em seguida, o PL foi aprovado por aclamação, quando não há votação individual, mas um consenso entre os presentes. Agora, a proposição retorna ao gabinete do governador Elmano para sanção.