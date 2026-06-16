Alece e CMFor prestam minuto de silêncio em homenagem a atletas de time de basquete

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) prestaram um minuto de silêncio, durante as respectivas sessões plenárias desta terça-feira (16), em homenagem aos sete jovens que morreram após o capotamento de um ônibus em Tauá.

Ambos os pedidos partiram das Mesas Diretoras. Na Alece, o primeiro secretário e deputado estadual De Assis Diniz (PT), que preside a sessão desta terça, nomeou as vítimas do acidente e se solidarizou com o ocorrido.

Legenda: Deputados fizeram minuto de silêncio no início da sessão. Foto: Junior Pio/Alece.

"Neste momento de imensa dor, trazemos toda a nossa solidariedade aos familiares e amigos dos atletas integrantes e da comissão técnica, que foram vítimas de mais um acidente nas nossas estradas envolvendo animais", declarou durante a solicitação de homenagem.

Já na CMFor, o secretário e vereador Professor Aguiar Toba (PRD) fez o pedido para um minuto de silêncio às vítimas, bem como a Maria Eduarda, jovem que morreu no último sábado (13), no interior de São Paulo, após ser arremessada de uma ponte de 30 metros sem equipamento de segurança durante prática de lazer radical.

"São oito jovens que a gente perde e eu queria pedir aqui um minuto de silêncio", propôs o vereador. O pedido foi acatado pela presidência da Casa.

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Acidente em Tauá

Um grave acidente de ônibus foi registrado na madrugada desta segunda-feira (15) na rodovia CE-187, no município de Tauá. Ao todo, sete jovens faleceram no local, sendo seis atletas de uma equipe de basquete de Juazeiro do Norte e um membro da comissão técnica.

O acidente, conforme a Prefeitura de Tauá, envolveu 41 pessoas. Além dos óbitos, 21 vítimas deram entrada no Hospital e outras 10 na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O velório desses jovens ocorre coletivamente na manhã desta terça no Ginásio Poliesportivo de Juazeiro do Norte. O município decretou luto oficial de três dias.

Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, publicou uma nota em seu Instagram declarando ser um momento de "profunda tristeza" e manifestou solidariedade aos amigos e familiares.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.