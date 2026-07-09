Aécio Neves desiste de disputar a presidência da República pelo PSDB

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) confirmou, nesta quarta-feira (9), que o deputado federal Aécio Neves não irá concorrer à presidência da República nas eleições desse ano. As informações são do g1.

A sigla não informou os motivos que levaram à decisão do presidente tucano, mas reforçou que não terá nenhum representante ao pleito deste ano.

Em maio, uma possível pré-candidatura de Aécio foi ventilada pelo partido Cidadania, que compõe uma federação com o PSDB e com o Solidariedade.

A proposta recebeu apoio de Ciro Gomes como uma alternativa à polarização entre o presidente Lula (PT) e o campo bolsonarista.

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Candidatura à presidência em 2014

Aécio já concorreu ao Palácio do Planalto nas eleições de 2014. Na ocasião, chegou a disputar o segundo turno com a então presidente Dilma Rousseff (PT).

A campanha se apresentou como a principal força de oposição ao governo, focando em críticas à condução da economia e propondo diretrizes liberais e de gestão fiscal inspiradas no modelo implementado em Minas Gerais.

Ao final da eleição, marcada por intensa polarização política, Dilma se reelegeu com 51,64% dos votos válidos, enquanto Aécio Neves obteve 48,36% do total, correspondendo a pouco mais de 51 milhões de votos válidos em âmbito nacional.