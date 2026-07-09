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Agenor Neto entrega vice-liderança do governo na Alece alegando manobra de liderados contra ele

Emedebista afirmou que deputados da base beneficiaram Marcos Sobreira (PSB) em discussão sobre projeto na área da saúde.

Escrito por Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
09 de Julho de 2026 - 16:06
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Legenda: Agenor comunicou a saída da função durante a sessão desta quarta-feira (8).
Foto: Reprodução/Alece.

O deputado estadual Agenor Neto (MDB) não é mais vice-líder do governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). O desligamento da função foi comunicado pelo próprio parlamentar durante a sessão desta quarta-feira (8) na tribuna da Casa Legislativa.

Segundo o político, a medida ocorreu porque seus liderados teriam beneficiado o também deputado estadual Marcos Sobreira (PSB), seu adversário na região de Iguatu, em um debate.

O desentendimento entre os deputados se desenrolou após Agenor solicitar ao presidente da Comissão de Previdência Social e Saúde, o deputado estadual Alysson Aguiar (PCdoB), que pautasse um projeto de sua autoria que propõe a criação de três novas macrorregiões de saúde, parado no colegiado desde novembro do ano passado. 

Ao que alegou o emedebista, há "um deputado na Assembleia, que é de Iguatu, que procura tudo para prejudicar, infelizmente, a saúde". De acordo com ele, foi protocolado um projeto semelhante ao dele dias depois e que isso impediu o avanço do seu, já que o objeto de ambos era o mesmo. 

"Ele fez isso para travar um projeto que iria e vai beneficiar toda a região do Centro Sul e Vale do Salgado", disse. "Nós não podemos aceitar isso calados. Insisti, conversei com quem eu podia, para que esse meu projeto andasse. Mas não anda exatamente porque o deputado Marcos Sobreira travou", frisou, revelando quem seria o alvo da acusação.

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'Manobra' de liderados

Em outro momento da sessão, Agenor voltou à tribuna e se disse entristecido por ter constatado uma troca de tempos de fala que, na avaliação dele, beneficiou Marcos Sobreira. Nas palavras do deputado, o que aconteceu foi uma "manobra" de políticos governistas contra ele, de modo que não conseguiria contrapor o adversário.

"Com muita tranquilidade, estou aqui para dizer que não me cabe mais, de forma alguma, ocupar a função de vice-líder. E não ocuparei mais a função de vice-líder de governo. Porque a partir do momento que pessoas que possam ser lideradas por mim tomam uma atitude, um comportamento desta forma, com o objetivo de não me dar a oportunidade de, com documentos, esclarecer a verdade, então já não me cabe mais nessa função", destacou.

Agenor Neto declarou que sua decisão não teria volta, mas que seguiria apoiando o chefe do Executivo estadual. "O problema é que, para a tristeza do deputado, eu não vou polarizar com ele. Ele quer, em todo canto, polarizar com Agenor, porque polarizando é onde ele escapa e tira mais votos", declarou.

Em seguida, Marcos Sobreira se manifestou na tribuna rebatendo as declarações do agora ex-vice-líder do governo na Alece. "Não tenho medo de grito e de latido de seu ninguém. Então, pouco me intimida esse tipo de valentia", falou o parlamentar. 

"Mas isso é uma frustração que parece que é permanente, é todo dia. É todo dia, o dia todo. Acho que quando alguém não sai da boca, não consegue sair da cabeça. É todo dia o mesmo assunto, o dia todo o mesmo assunto. É porque não entrega. Infelizmente, se incomoda quando ações paralelas ocupam e a gente olha o Governo do Estado entregando em Iguatu", disse.

"Preocupação em polarizar a eleição? Os senhores estão aqui todo dia nessa Casa, quem é que fala desse assunto todo dia? Eu tenho ocupado o meu tempo em entregar", alegou. 

Sobreira também se solidarizou com o presidente da Comissão de Saúde. Ao que disse, por sua vontade os dois projetos, o dele e o de Agenor, seriam aprovados "sem dificuldade nenhuma".

"Quem trabalha nessa Casa há muitos anos sabe que quando os projetos são iguais vai para a Procuradoria. A Procuradoria apensa um projeto ao outro, ficam correlatos e eles tramitam igualmente. Se forem diferentes, tramitam separadamente", esclareceu, afirmando que seria "uma coisa corriqueira" na Alece.

Líder de Elmano naturalizou episódio

Líder do governo Elmano na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) comentou sobre a situação logo depois. Ele minimizou o episódio classificando-a como um sintoma das "disputas regionais" que fazem parte da política e que ganham proporção "no período eleitoral". 

"Penso que a nossa prioridade aqui na base do governo, nosso papel, é exatamente sempre colocar adiante o projeto político do estado do Ceará para além de eventuais disputas. Nem sempre a gente consegue fazer isso. Nem sempre, numa disputa minha com um colega no mesmo território, no mesmo segmento, se submete a essa lógica", continuou.

O petista também fez um aceno ao emedebista pela colaboração com o projeto do grupo político como vice-líder na Alece. "Portanto, eu, nesse momento, preciso me dirigir ao deputado Agenor para agradecer a sua contribuição durante a liderança do governo", sinalizou. 

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