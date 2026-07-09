Agenor Neto entrega vice-liderança do governo na Alece alegando manobra de liderados contra ele

O deputado estadual Agenor Neto (MDB) não é mais vice-líder do governo Elmano de Freitas (PT) na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). O desligamento da função foi comunicado pelo próprio parlamentar durante a sessão desta quarta-feira (8) na tribuna da Casa Legislativa.

Segundo o político, a medida ocorreu porque seus liderados teriam beneficiado o também deputado estadual Marcos Sobreira (PSB), seu adversário na região de Iguatu, em um debate.

O desentendimento entre os deputados se desenrolou após Agenor solicitar ao presidente da Comissão de Previdência Social e Saúde, o deputado estadual Alysson Aguiar (PCdoB), que pautasse um projeto de sua autoria que propõe a criação de três novas macrorregiões de saúde, parado no colegiado desde novembro do ano passado.

Ao que alegou o emedebista, há "um deputado na Assembleia, que é de Iguatu, que procura tudo para prejudicar, infelizmente, a saúde". De acordo com ele, foi protocolado um projeto semelhante ao dele dias depois e que isso impediu o avanço do seu, já que o objeto de ambos era o mesmo.

"Ele fez isso para travar um projeto que iria e vai beneficiar toda a região do Centro Sul e Vale do Salgado", disse. "Nós não podemos aceitar isso calados. Insisti, conversei com quem eu podia, para que esse meu projeto andasse. Mas não anda exatamente porque o deputado Marcos Sobreira travou", frisou, revelando quem seria o alvo da acusação.

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'Manobra' de liderados

Em outro momento da sessão, Agenor voltou à tribuna e se disse entristecido por ter constatado uma troca de tempos de fala que, na avaliação dele, beneficiou Marcos Sobreira. Nas palavras do deputado, o que aconteceu foi uma "manobra" de políticos governistas contra ele, de modo que não conseguiria contrapor o adversário.

"Com muita tranquilidade, estou aqui para dizer que não me cabe mais, de forma alguma, ocupar a função de vice-líder. E não ocuparei mais a função de vice-líder de governo. Porque a partir do momento que pessoas que possam ser lideradas por mim tomam uma atitude, um comportamento desta forma, com o objetivo de não me dar a oportunidade de, com documentos, esclarecer a verdade, então já não me cabe mais nessa função", destacou.

Agenor Neto declarou que sua decisão não teria volta, mas que seguiria apoiando o chefe do Executivo estadual. "O problema é que, para a tristeza do deputado, eu não vou polarizar com ele. Ele quer, em todo canto, polarizar com Agenor, porque polarizando é onde ele escapa e tira mais votos", declarou.

Em seguida, Marcos Sobreira se manifestou na tribuna rebatendo as declarações do agora ex-vice-líder do governo na Alece. "Não tenho medo de grito e de latido de seu ninguém. Então, pouco me intimida esse tipo de valentia", falou o parlamentar.

"Mas isso é uma frustração que parece que é permanente, é todo dia. É todo dia, o dia todo. Acho que quando alguém não sai da boca, não consegue sair da cabeça. É todo dia o mesmo assunto, o dia todo o mesmo assunto. É porque não entrega. Infelizmente, se incomoda quando ações paralelas ocupam e a gente olha o Governo do Estado entregando em Iguatu", disse.

"Preocupação em polarizar a eleição? Os senhores estão aqui todo dia nessa Casa, quem é que fala desse assunto todo dia? Eu tenho ocupado o meu tempo em entregar", alegou.

Sobreira também se solidarizou com o presidente da Comissão de Saúde. Ao que disse, por sua vontade os dois projetos, o dele e o de Agenor, seriam aprovados "sem dificuldade nenhuma".

"Quem trabalha nessa Casa há muitos anos sabe que quando os projetos são iguais vai para a Procuradoria. A Procuradoria apensa um projeto ao outro, ficam correlatos e eles tramitam igualmente. Se forem diferentes, tramitam separadamente", esclareceu, afirmando que seria "uma coisa corriqueira" na Alece.

Líder de Elmano naturalizou episódio

Líder do governo Elmano na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) comentou sobre a situação logo depois. Ele minimizou o episódio classificando-a como um sintoma das "disputas regionais" que fazem parte da política e que ganham proporção "no período eleitoral".

"Penso que a nossa prioridade aqui na base do governo, nosso papel, é exatamente sempre colocar adiante o projeto político do estado do Ceará para além de eventuais disputas. Nem sempre a gente consegue fazer isso. Nem sempre, numa disputa minha com um colega no mesmo território, no mesmo segmento, se submete a essa lógica", continuou.

O petista também fez um aceno ao emedebista pela colaboração com o projeto do grupo político como vice-líder na Alece. "Portanto, eu, nesse momento, preciso me dirigir ao deputado Agenor para agradecer a sua contribuição durante a liderança do governo", sinalizou.