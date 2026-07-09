Após período recluso, Cid Gomes retoma agenda com aliados e articulações pré-eleitorais

O senador Cid Gomes (PSB) retomou os diálogos com aliados nesta quarta-feira (8), após um período afastado das articulações eleitorais. As informações vieram a público após deputados estaduais publicarem o encontro nas redes sociais.

Além de lideranças do PSB, como o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Romeu Aldigueri, Cid esteve também com o presidente do PSD Ceará, o ex-vice-governador Domingos Filho, que tem pleiteado vaga na chapa majoritária do Governo Elmano.

Os deputados estaduais Marcos Sobreira, Jeová Mota e Guilherme Landim, do PSB, também se encontram o senador, em Fortaleza.

Apesar das publicações em redes sociais, não foram dados detalhes das tratativas com Cid. O senador tem tido sua candidatura à reeleição cobrada pela base aliada, mas tem defendido que o PSB apoie o deputado federal Júnior Mano para o cargo.

Sumiço em meio ao período pré-eleitoral

As novas articulações acontecem após Cid Gomes passar por um período de afastamento. O colunista do PontoPoder, Inácio Aguiar, noticiou no último sábado (4) que o senador teria se recolhido em um de seus imóveis na Serra da Meruoca e estaria incomunicável, sem responder às tentativas de contato dos aliados.

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A atitude de reclusão se assemelhou ao ocorrido nas eleições de 2022, quando o parlamentar se recolheu em meio ao rompimento entre PT e PDT e aos impasses envolvendo o irmão, Ciro Gomes (PSDB), e as figuras de Roberto Cláudio (PSDB), Camilo Santana (PT) e Izolda Cela (PSB).

Apesar da apreensão dos aliados com o afastamento, outra justificativa para a reclusão veio à tona nesta quarta-feira (8), antes de seu reaparecimento. O senador Camilo Santana (PT) explicou que a verdadeira razão seria por "problema de saúde".

"Por recomendação médica, o médico deu alguns dias de descanso. Ele já conversou com o governador Elmano ontem, então vamos retomar o diálogo. Esse é um dos pontos importantes para nossa chapa. A gente defende que ele seja o candidato a senador. É uma pessoa que tem uma larga experiência como governador e senador, é uma pessoa querida e fortalece a chapa", explicou o petista.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.