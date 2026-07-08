Camilo diz que sumiço de Cid foi 'problema de saúde' e que senador retomou o diálogo com Elmano

O afastamento do senador Cid Gomes (PSB) das articulações eleitorais, relatado por aliados nos últimos dias, ocorreu por "problema de saúde", segundo o colega de Parlamento, senador Camilo Santana (PT). Nesta terça-feira (8), o petista disse que Cid passou por uma série de exames e que deve retornar em breve às tratativas.

"Por recomendação médica, o médico deu alguns dias de descanso. Ele já conversou com o governador Elmano ontem, então vamos retomar o diálogo. Esse é um dos pontos importantes para nossa chapa. A gente defende que ele seja o candidato a senador. É uma pessoa que tem uma larga experiência como governador e senador, é uma pessoa querida e fortalece a chapa", declarou Camilo.

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No último fim de semana, o colunista do PontoPoder, Inácio Aguiar, noticiou que Cid estava incomunicável e recolhido em um dos seus imóveis, sem responder às tentativas de contato dos aliados. A postura paralisou o núcleo das articulações eleitorais por um momento.

A declaração de Camilo ocorreu na mesma data em que ele assumiu a liderança do PT no Senado. O ex-ministro da Educação vai assumir o posto deixado pela senadora Teresa Leitão (PT-PE), que passou a exercer a liderança do Governo no Senado após a saída do senador Jaques Wagner (PT-BA). A nova função amplia ainda mais o espaço político do senador cearense e chega em um momento de intensa articulação no Congresso.