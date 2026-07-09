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Legislativo Judiciário Executivo

Mauro Filho diz que retorno à vice-liderança de Lula na Câmara é motivado por pauta econômica

O parlamentar nega qualquer articulação entre o presidente da República e Ciro Gomes (PSDB), pré-candidato ao Governo do Ceará.

Escrito por Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
09 de Julho de 2026 - 10:50 (Atualizado às 10:51)
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Legenda: O deputado volta a ocupar o cargo após conversa de Paulo Pimenta (PT) com José Guimarães (PT) e Lula (PT).
Foto: Marina Ramos/Camara dos Deputados.

O deputado federal Mauro Benevides Filho (União) voltou a integrar a vice-liderança do Governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, cargo para o qual também foi nomeado em 2024. Conforme o parlamentar, o seu retorno foi motivado por pautas econômicas.

Mauro explicou ao PontoPoder que, apesar das especulações quanto a um possível teor político envolvendo seu nome, "foi uma demanda da equipe econômica".

O deputado é formado na área, tem atuações em pautas macroeconômicas no Congresso Nacional e, inclusive, integra a Comissão de Finanças e Tributação.

Segundo ele, o retorno ao cargo partiu de conversas do deputado federal Paulo Pimenta (PT/RS), líder do Governo, com o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães (PT), e o presidente Lula. Na ocasião, devido às competências de Mauro em pautas econômicas, houve a indicação de seu nome.

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As hipóteses por um caráter político em seu retorno foram levantadas devido à aliança do parlamentar com o pré-candidato ao Governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB). Ele, inclusive, havia deixado o cargo de vice-líder do Governo em abril para apoiar o tucano.

Mauro Filho também destacou que essa mudança não significa qualquer articulação entre as siglas partidárias:

"O Ciro agora é Lula? Não tem nada a ver. [...] O Ciro quer ganhar a eleição para o Governo do Estado, [ele] não trata de questão presidencial", pontuou Benevides.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.

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