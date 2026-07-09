Mauro Filho diz que retorno à vice-liderança de Lula na Câmara é motivado por pauta econômica

O deputado federal Mauro Benevides Filho (União) voltou a integrar a vice-liderança do Governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, cargo para o qual também foi nomeado em 2024. Conforme o parlamentar, o seu retorno foi motivado por pautas econômicas.
Mauro explicou ao PontoPoder que, apesar das especulações quanto a um possível teor político envolvendo seu nome, "foi uma demanda da equipe econômica".
O deputado é formado na área, tem atuações em pautas macroeconômicas no Congresso Nacional e, inclusive, integra a Comissão de Finanças e Tributação.
Segundo ele, o retorno ao cargo partiu de conversas do deputado federal Paulo Pimenta (PT/RS), líder do Governo, com o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães (PT), e o presidente Lula. Na ocasião, devido às competências de Mauro em pautas econômicas, houve a indicação de seu nome.
As hipóteses por um caráter político em seu retorno foram levantadas devido à aliança do parlamentar com o pré-candidato ao Governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB). Ele, inclusive, havia deixado o cargo de vice-líder do Governo em abril para apoiar o tucano.
Mauro Filho também destacou que essa mudança não significa qualquer articulação entre as siglas partidárias:
"O Ciro agora é Lula? Não tem nada a ver. [...] O Ciro quer ganhar a eleição para o Governo do Estado, [ele] não trata de questão presidencial", pontuou Benevides.
*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.