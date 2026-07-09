Mauro Filho diz que retorno à vice-liderança de Lula na Câmara é motivado por pauta econômica

O deputado federal Mauro Benevides Filho (União) voltou a integrar a vice-liderança do Governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, cargo para o qual também foi nomeado em 2024. Conforme o parlamentar, o seu retorno foi motivado por pautas econômicas.

Mauro explicou ao PontoPoder que, apesar das especulações quanto a um possível teor político envolvendo seu nome, "foi uma demanda da equipe econômica".

O deputado é formado na área, tem atuações em pautas macroeconômicas no Congresso Nacional e, inclusive, integra a Comissão de Finanças e Tributação.

Segundo ele, o retorno ao cargo partiu de conversas do deputado federal Paulo Pimenta (PT/RS), líder do Governo, com o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães (PT), e o presidente Lula. Na ocasião, devido às competências de Mauro em pautas econômicas, houve a indicação de seu nome.

Veja também PontoPoder Justiça Eleitoral nega liminar do PT para remover vídeos de Ciro sobre segurança no Ceará PontoPoder Camilo Santana assume liderança do PT no Senado nesta quarta (8)

As hipóteses por um caráter político em seu retorno foram levantadas devido à aliança do parlamentar com o pré-candidato ao Governo do Ceará, Ciro Gomes (PSDB). Ele, inclusive, havia deixado o cargo de vice-líder do Governo em abril para apoiar o tucano.

Mauro Filho também destacou que essa mudança não significa qualquer articulação entre as siglas partidárias:

"O Ciro agora é Lula? Não tem nada a ver. [...] O Ciro quer ganhar a eleição para o Governo do Estado, [ele] não trata de questão presidencial", pontuou Benevides.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.