Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (29)

O Ceará está com seleções e concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (29).

Há oportunidades para várias localidades, desde a Capital ao Interior do Estado, e os salários chegam a quase R$ 4,7 mil.

Veja concursos no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (29)

Prefeitura de Morrinhos

A Prefeitura de Morrinhos, no Interior do Ceará, abriu um concurso público com 459 vagas, distribuídas em mais de 30 áreas. As oportunidades são para nível fundamental, médio e superior.

Além disso, o edital ainda conta com 260 vagas de cadastro de reserva.

Os salários variam de R$ 1,5 mil e R$ 4,7 mil. Já as cargas horárias podem ser de 20, 30 ou 40 horas semanais, a depender do cargo.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do site do Instituto Consulpam até o dia 6 de outubro.

Concurso Bombeiros do Ceará

As inscrições do concurso público para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram abertas na última segunda-feira (15). São ofertadas 50 vagas para ingresso imediato e 80 para o cadastro de reserva.

O cargo exige nível superior completo em qualquer área de formação, e 20% das vagas serão reservadas para candidatos negros e pardos.

Interessados podem se inscrever até as 17h desta segunda (29), pelo site do Instituto Consulpam, o organizador do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 210.

Podem solicitar isenção total do valor os doadores de sangue no Ceará, estudantes ou concludentes de escolas públicas, e candidatos cujas famílias tenham renda de até dois salários mínimos.

CURSOS

Casa de Vovó Dedé

A Casa de Vovó Dedé, organização sem fins lucrativos em Fortaleza, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de gastronomia voltados à comunidade da Barra do Ceará e de bairros vizinhos.

Os cursos ofertados para o mês de outubro são:

Festival de Brigadeiros,

Festival de Rocamboles,

Salgadinhos de Festa,

Comida do Dia a Dia.

Interessados devem se inscrever preenchendo um formulário on-line. As vagas são limitadas.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) abriu 89 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em Fortaleza durante o mês de outubro. As oportunidades são para os cursos de Atendimento ao Cliente, Eletricidade Básica, Informática Básica e Redação.

As inscrições serão no dia 4 de outubro, de 7h30 às 11h30, na sede da companhia, que fica no bairro Vila União, em Fortaleza.

