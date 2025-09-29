Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (29)

Há oportunidades para várias localidades e os salários chegam a quase R$ 4,7 mil

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:15)
Papo Carreira
Gabarito sendo preenchido.
Legenda: Os cargos são para diversos níveis de escolaridade.
Foto: Shutterstock/Smolaw.

O Ceará está com seleções e concursos públicos com inscrições abertas nesta segunda-feira (29).

Há oportunidades para várias localidades, desde a Capital ao Interior do Estado, e os salários chegam a quase R$  4,7 mil.

Veja concursos no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (29)

Prefeitura de Morrinhos

Prefeitura de Morrinhos, no Interior do Ceará, abriu um concurso público com 459 vagas, distribuídas em mais de 30 áreas. As oportunidades são para nível fundamental, médio e superior.

Além disso, o edital ainda conta com 260 vagas de cadastro de reserva.

Os salários variam de R$ 1,5 mil e R$ 4,7 mil. Já as cargas horárias podem ser de 20, 30 ou 40 horas semanais, a depender do cargo.

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio do site do Instituto Consulpam até o dia 6 de outubro.

>> Confira edital 001/2025 completo

>> Confira edital 002/2025 completo

>> Confira edital 003/2025 completo

Concurso Bombeiros do Ceará

As inscrições do concurso público para o cargo de 2º Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram abertas na última segunda-feira (15). São ofertadas 50 vagas para ingresso imediato e 80 para o cadastro de reserva.

O cargo exige nível superior completo em qualquer área de formação, e 20% das vagas serão reservadas para candidatos negros e pardos.

Interessados podem se inscrever até as 17h desta segunda (29), pelo site do Instituto Consulpam, o organizador do concurso. A taxa de inscrição é de R$ 210. 

Podem solicitar isenção total do valor os doadores de sangue no Ceará, estudantes ou concludentes de escolas públicas, e candidatos cujas famílias tenham renda de até dois salários mínimos.

>> Veja edital completo

CURSOS

Casa de Vovó Dedé

A Casa de Vovó Dedé, organização sem fins lucrativos em Fortaleza, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de gastronomia voltados à comunidade da Barra do Ceará e de bairros vizinhos.

Os cursos ofertados para o mês de outubro são: 

  • Festival de Brigadeiros,
  • Festival de Rocamboles,
  • Salgadinhos de Festa,
  • Comida do Dia a Dia.

Interessados devem se inscrever preenchendo um formulário on-line. As vagas são limitadas.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) abriu 89 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em Fortaleza durante o mês de outubro. As oportunidades são para os cursos de Atendimento ao Cliente, Eletricidade Básica, Informática Básica e Redação.

As inscrições serão no dia 4 de outubro, de 7h30 às 11h30, na sede da companhia, que fica no bairro Vila União, em Fortaleza.

>>> Mais informações.

Gabarito sendo preenchido.
