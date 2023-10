Diante dos absurdos que as notícias trazem, imaginamos que já vimos tudo. Não é bem assim.

Um tal de Turismo de Favela expõe a nossa miséria como atração turistica.

Áreas de desigualdades são gentrificadas com a instalação, pelos governos, de equipamentos que até as tornam menos "exóticas".

Não é preciso dizer que esses "melhoramentos" não chegam para o bico dos moradores. É só para gringo ver e descaracterizar os lugares.

Muito pior que isso poderia ter acontecido no Nordeste.

Em 1987, quando era presidente da Embratur João Dória (sempre ele) reuniu, em Fortaleza, 300 empresários do setor turístico, jornalistas e representantes do governo, com a ideia de transformar a seca em atração turística.

Isso mesmo: os flagelados famintos e a caatinga como pontos de visitação turistica.

Seriam construídos albergues turísticos na região. A nossa miséria mostrada ao vivo.

Uma espécie de zoológico humano.

Para quem duvida da veracidade dessa rejeitada ideia de jerico, sugerimos ler os jornais da época.

É fogo, irmão!

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil