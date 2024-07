Viva o futebol no seu dia

É do Rio Grande do Sul o mais antigo clube de futebol do Brasil. O Sport Clube Rio Grande, que leva o nome da cidade gaúcha, foi fundado em 19 de julho de 1900. Em sua homenagem, a CBF instituiu o Dia do Futebol.

Futebol é celebração do que a vida coloca diante de nós. Coisas boas e ruins, porque não podemos controlar os eventos da existência.

É preciso amar a beleza do futebol acima dos resultados. Só os placares não bastam.

O futebol traz um regime de inclusão espontânea, como uma vasta tapeçaria humana.

Faz do seu conteúdo a coisa mais importante para milhões de pessoas.

Nenhuma das grandes ideologias abarcou, com unanimidade, sociedades, culturas, continentes, raças e sistemas políticos, como o futebol.

No futebol, exalta-se nas vitórias e consola-se nas derrotas. Futebol é prosa e poesia, estimula nossas possibilidades lúdicas.

"Um misto de entretenimento e conflito, de baile e combate". Daniel Piza.

