Vitória no Clássico dá liderança ao Ceará

O Ceará voltou a vencer o Fortaleza, porque fez um primeiro tempo bem superior.

A base das jogadas ofensivas foi montada pelo lado direito, com decisiva atuação de Erick.

Na ruptura ou na formulação, o extrema do Ceará foi fator de desequilibrio. Não teve cobertura, para o lado esquerdo da defesa do Fortaleza, que desse jeito.

Produziu o início da jogada do primeiro gol de Guilherme Castilho. Sofreu pênalti e o converteu, no segundo tento do Ceará.

Outro destaque foi Victor Gabriel, um constante pesadelo para a zaga tricolor.

Uma bola longa e uma jogada de cruzamento até proporcionaram oportunidades para Pikachu e Lucero.

Na fase final, o Ceará usou excessivamente linhas baixas e contra atacou pouco. Tirou os extremas e ficou a depender do super esforço de Victor Gabriel.

Não se teve, nos primeiros 20 minutos, nada que se parecesse com um clássico.

O Fortaleza buscou diminuir a anemia de sua reação, ao colocar Benevenuto, Guilherme e Galhardo, sem resultado.

Como a pressa diminui distância, tentou muitas jogadas pelo alto. Por cochilo da defensiva do Ceará, Lucero acertou duas cabeçadas para o gol de Richard.

O jogo ficou ruim, com muita paralisação e furdunço entre jogadores.

Erick do Ceará, pelo primeiro tempo, o maior nome do clássico.

A vitória no clássico valeu ao Ceará a liderança do seu grupo na Copa do Nordeste.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil