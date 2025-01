Vitória apertada do Ceará

Foi no primeiro tempo que, aproveitando a debilidade ofensiva do Tirol, o Ceará marcou dois gols.

O alvinegro pôs mais velocidade no jogo contra, com destaque para Pedro Henrique no ataque.

Mas, ao apresentar uma nova formação, o time de Condé teve problemas de incompletude tática.

No segundo tempo, o Ceará só beliscou ofensivamente nos primeiros minutos.

Enquanto isso, o Tirol mexeu no time e se deu bem.

Com as entradas de Igor, Sidney, Jordan e, principalmente, Topete, a equipe do Pirambu projetou-se para o campo contrário.

Soares enfiou uma bola na trave, antes de marcar o seu gol, aos 17 minutos.

Afora Fernandinho, que fez boas jogadas pela direita, nenhuma outra alteração pelo Ceará resultou positiva.

Enfim, é preciso dar uma série de descontos para todas equipes em início de trabalho na competição.

É isso.