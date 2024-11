Uma noite de leão

O Fortaleza marcou com Martinez, aos 12 minutos, em momento que Tinga alicerçava as jogadas pelo setor direito do tricolor.

Depois que o ala tricolor sentiu desconforto na coxa, o próprio jogo foi quem sentiu a falta de alas produtivos.

Além disso, os atacantes de Fortaleza e Vasco ganhavam pouco território em suas investidas.

Desse modo, a primeira etapa sobreviveu de quatro grandes defesas de João Ricardo, pelo Fortaleza, e Léo Jardim, pelo Vasco.

Uma finalização após a outra nas ações de atacantes e goleiros. Dois momentos para cada lado.

Um balanço modesto, afinal os espaços para jogar não foram tão reduzidos assim.

Se o segundo tempo começou com Titi quase marcando contra, numa investida de Ryan, o jogo ficou ruim e arrastado.

A iluminação para o Fortaleza se deu perto à meia hora do jogo. Martinez driblou vários defensores do Vasco e serviu para Hércules finalizar. Léo Jardim defendeu.

Não demorou, o Vasco foi todo para o ataque e tomou o contra-ataque. Breno Lopes recebeu o lançamento, não esperou o combate de Maicon, e finalizou para fazer 2 x 0.

Prostrado, o Vasco, Kayser, que havia substituído Lucero, encerrou os trabalhos, recebendo passe de Pochettino e assinalando o terceiro.

Hércules, incansável na marcação, chegando na frente e presente em finalizações, jogou um enorme futebol.

Noite de celebrações para o Fortaleza. Garantia de presença na Libertadores, feito de levar mais de um milhão de torcedores ao Castelão na temporada e invencibilidade de jogos em casa.