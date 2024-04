Um triunfo consagrador do Leão

O Fortaleza, talvez, tenha se surpreendido com as "ofertas" em demasia do Boca Juniors, nos minutos iniciais.

Do que estava em "promoção", só aproveitou o gol de Lucero, aos quatro minutos.

Antes disso, Pikachu e o próprio Lucero, perderam duas oportunidades de encher o "carrinho".

Os dois times iniciaram os trabalhos em sistemas iguais. 4-4-2, com variações.

O time argentino não tinha sequer encaixado as coisas, quando aproveitou falha defensiva do Fortaleza para empatar o jogo, aos 21 minutos.

Se Pikachu deixou de marcar um gol espetacular, depois de um chapéu no zagueiro, os argentinos andaram farejando o gol de João Ricardo.

Foi com Fabra e Langoni. O último deu uma senhora furada debaixo do gol.

Fato é que o empate da fase inicial não desceu redondo para o Fortaleza. Faltou mais aceleração para resolver a parada.

No segundo tempo, o Fortaleza voltou "matando".

Não há outra definição para a marcação de três gols em 18 minutos de jogo.

Da cabeçada certeira de Lucero, dos passes de Pochetino e das finalizações de Pikachu, o placar elástico, em tão pouco tempo.

E a coisa não se tornou mais extravagante porque a fibra de um time que perdia de quatro evitou o pior. Zenon diminuiu a conta da derrota, marcando para o Boca.

Uma grande vitória do Fortaleza, graças a excelentes desempenhos de jogadores como Pikachu, Zé Wellison, Pochettino e Lucero (pelos gols).

