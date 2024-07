Um passeio alvinegro

O placar de 4 x 1 imposto pelo Ceará foi até camarada com o Botafogo de Ribeirão Preto.

No primeiro tempo, o time paulista mais pareceu formado por zumbis, tal a sua lentidão e vulnerabilidade.

Anterior aos três gols marcados por Pulga, Saulo e Aylon, o Ceará já havia contado com o "salvo-conduto" da defensiva do Botafogo para abrir a contagem mais cedo.

Somente depois que o alvinegro fez uma pausa no jogo, após o terceiro gol, é que o Botafogo foi visto no ataque, no tento marcado por Alexandre Jesus.

Na segunda fase, apesar de marcar o quarto gol, com Lourenço, logo aos 10 minutos, a equipe de Condé não aproveitou as facilidades para jogar oferecidas pelo adversário.

Poderia ter se servido mais para "tirar o atraso".

Veio o "pacotão" de modificações e o Botafogo livrou-se de sofrer um placar mais elástico.

Lourenço e Pulga estiveram bem no jogo. Mas, o meu destaque vai para Saulo. Pela extrema direita e pelo meio, fez um gol e deu várias assistências.