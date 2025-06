Um novo 'carrossel'

A matriz do futebol do PSG é da seleção da Holanda de 1974 e do Barcelona de Guardiola, de 2015.

Luiz Henrique, o treinador, também, acha que o melhor lugar para jogar está no campo adversário.

Pressão na saída de bola, jogadores sem posição fixa, todos atacam e defendem, como uma matilha.

A busca de espaço é frenética e nenhum jogador está autorizado a dar toques excessivos ou desnecessários na bola.

O princípio tático é tão rígido que parece não ter espaço para erro.

A assinatura individual mais relevante vem através de Vitinha, Doue e Kvaratskhelia. Este último é um espanto.

Para completar, como a Holanda, faz uso da blitzkrieg (ataques relâmpagos que evitam reorganização da defensiva contrária). Na Copa do Mundo de 1974, não havia espaço no campo sem uma "laranja".

Dá prazer ver o PSG jogar.