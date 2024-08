Um Fortaleza sem supérfluos

Logo após acompanhar a vitória do Fortaleza diante do Bragantino, no sábado, 17, passado, fiquei a meditar sobre o leão.

Liderando o campeonato brasileiro, por algumas horas, o tricolor tem mantido um comportamento sem supérfluos.

Realizou partidas impecáveis, diante de grandes forças, como Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro.

Mas, teve, também, rendimentos razoáveis e até ruins, em algumas oportunidades.

O que chama a atenção, em todas, é a harmonia existente entre os jogadores e a preocupação de fazer o essencial, sem enfeites desnecessários.

Por isso mesmo, Vojvoda tem rodado o elenco, com alguns pequenos equívocos, conseguindo um admirável comprometimento de todos.

Enquanto aumenta o choro geral pelo calendário massacrante, o Fortaleza vai enfrentando o problema de forma competente.

Aos poucos e sempre, vai deixando de ser um estranho no ninho dos que estão brigando pelo pódio do maior campeonato nacional do Mundo.

Chamou a atenção a comemoração, no sábado, logo após a vitória que lhe valeu a primeira posição até o domingo, 18.

E não foi para menos. Embora breve, como a glória da flor.