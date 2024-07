Um Fortaleza que só vence

O Fortaleza fez tudo o que precisava fazer no primeiro tempo.

Compartimentos de defesa e meio-campo avançados no campo do Atlético.

Um belo gol marcado por Pochettino e uma finalização no travessão, através de Hércules.

Só que, numa rara escapada, o Atlético marcou um golaço, com Roni, aos 44 minutos.

Placar que tensionou o jogo para o segundo tempo. A expulsão de Hurtado, do Atlético, até que aliviou um pouco para o Fortaleza.

Vojvoda já planejava Moisés e Kayser no time, quando Álix, zagueiro, marca contra e coloca o tricolor na frente.

O argentino resolve, imediatamente, introduzir Pedro Augusto para recompor a defesa, tirando Pochettino, e Sasha no lugar de Pikachu.

O Atlético, ao tentar atacar, afrouxou mais a marcação e abriu brechas no campo defensivo.

Moisés, que entrou bem no jogo, proporcionou duas chances de gol para Lucero e Kayser.

Aí, Kayser não perdeu a oportunidade de fazer o seu tão esperado gol. Com 3 x 1 no placar, o Fortaleza sossegou no jogo.