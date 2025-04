Um empate no sufoco

Sem ganhar um jogo há bastante tempo, o Mirassol foi para cima do Fortaleza com fome de algumas semanas.

Essa disposição do time paulista achatou o meio- campo do tricolor.

Sem condições de elaborar, o time de Vojvoda ficou refém da bola longa em busca de Moisés e Deyverson.

Com Moisés, saiu o passe para Martinez abrir a contagem. Deyverson se dedicou às suas piruetas.

Posse de bola e controle do jogo ficaram para o Mirassol por todo o jogo.

Sorte do Fortaleza porque, em matéria de bola no alvo, o Mirassol foi uma miséria.

Demorou para João Ricardo intervir em dois lances no segundo tempo.

Enquanto o Mirassol alicerçou o seu poder ofensivo, com as entradas de Davó e Cristian na segunda fase, o Fortaleza fez entrar o zagueiro Davi Luiz no posto de Mancuso e recuando Pikachu para a ala direita.

Alanzinho e Lucero entraram no jogo para ocupar um campo deserto - o ataque.

Lucero ainda contou com uma oportunidade (a única do segundo tempo) e desperdiçou.

Danielzinho foi a mola propulsora do Mirassol na organização das jogadas. O craque do jogo.

O Fortaleza ficou sufocado contra a parede. Só saiu nas rebatidas, inviabilizando qualquer condição de atacar.

Pelo domínio pleno das ações, o Mirassol chegou ao empate aos 46 minutos, com Clayton. Com melhor pontaria dos seus atacantes, poderia ter saído vencedor.

A atuação do Fortaleza foi desanimadora. Um time apequenado e sem força para sair do chão.