Tricolores sem gols no estoque

O Fortaleza esteve mais perto de vencer o Ferroviário no primeiro tempo.

Mas, é preciso dizer que o time de Thiago Zorro fez valer seus planos defensivos.

O 3-5-2 do Fortaleza teve incompletudes, mas lhe permitiu maior posse de bola e as melhores oportunidades de abrir a contagem.

As duas "defesas do travessão" e o goleiro Cavichioli foram empecilhos para o tricolor do Picí.

O Ferroviário fechou a casinha e tentou espetadas, com Alanzinho e Ciel.

Se na fase inicial o jogo chegou a agradar, o mesmo não se pode dizer do segundo tempo.

O Ferroviário, bem organizado na marcação, chegou a ameaçar em duas oportunidades, com Ciel. E "de agrado", uma bola na trave, com João Victor.

Vojvoda desmanchou o esquema inicial, tirando Mancuso e levando Tinga para a ala direita, fazendo entrar Martinez.

Foi somente depois de mais de meia hora de jogo que Kervin e Martinez criaram chances de gol para o leão. Cavichioli garantiu a paçoca.

Torcida do Fortaleza não gostou nem um pouco do desempenho da equipe.

Em matéria de destaque,: Breno Lopes, do Fortaleza, pelo primeiro tempo, e Cavichioli, goleiro do Ferroviário.