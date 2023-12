Temporada de assaltos

Pois é, gente boa. Campeão do Mundo em futebol, o Brasil disputa, agora, o campeonato mundial de assaltos.

Com mais ousadia, diga-se, jogando no ataque. Assalto à luz do dia, ao gosto do assaltado.

Essa espiral de violência está nos jornais: mais da metade dos brasileiros diz que já foi vítima de assalto.

Nunca, nos sentimos tão inseguros.

A estruturação de mini milícias por parte do cidadão, certamente, que não vai dar conta. É ladrão saindo pelo ladrão.

"É preciso uma força tecnológica, para conter a fúria da ladroagem", esclarece o responsável pela "segurança".

Tá virando um filme de terror. Um safado em cada esquina, representa uma ocupação e ninguém se toca.

Nem repórter de TV tem segurança para trabalhar.

Não é feliz quem vive com medo.

Sob o domínio da insegurança crescente, até a alma encantadora das ruas está assustada.

Estamos ferrados.

