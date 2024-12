Sua majestade o futebol

Já afirmei, várias vezes, que essa nossa "vida de bailarino" é fogo.

Para explicar e definir muitas coisas, temos que nos valer de palavras alheias.

Não sei se li, ou ouvi, só sei que usei, em textos passados, essa jóia de definição: "Futebol enfeitiça, encanta e cativa. Como toda boa paixão, é a suspensão temporária do juízo".

Chega arrepia, não é não? Eu deveria ter sido o autor dessa tradução. Mas, não fui, paciência.

Só me resta acrescentar algo mais, com as minhas palavras, sobre esse esporte fascinante.

O futebol é, entre várias coisas, elemento de agregação, troca de cultura e investimento.

No caso do Brasil, o País passou a ser conhecido no Mundo através de um negro, Pelé, e um mestiço, Garrincha.

Além do que o futebol ajudou o brasileiro a conhecer melhor suas manias, defeitos e potencialidades.

Viva o futebol!