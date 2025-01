Tomados pelo ufanismo, houve um tempo em que acreditávamos só existir futebol de qualidade no Brasil.

Soberba nas alturas, sentíamos orgulho disso. Bom jogador de outro País tinha que ter nossas caracteristicas.

Esse sentimento vinha do tempo do "com o brasileiro não há quem possa". A conquista da Copa de 70 ampliou a certeza.

As coisas começaram a mudar quando dois revolucionários holandeses - Rinus Michels, técnico, e Cruyff, craque, aprimoraram novos conceitos de inteligência coletiva e mexeram com a nossa

cabeça.

Troca de passes começando pela defesa, diminuição dos espaços entre os setores, alternância entre a marcação por pressão e a mais recuada para contra-atacar, as múltiplas funções de um jogador.

E isso ocorreu depois da seleção holandesa de 1974 e o seu carrossel.

Os dois - Rinus e Cruyff - levaram a matriz dessas ideias para o Barcelona. Aí, todo mundo sabe o que aconteceu.