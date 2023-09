Sob o Sol de Volta Redonda

Jogo bom e bem disputado esse Fluminense e Fortaleza, mesmo com a inclemência do sol.

Faltou ao primeiro tempo o recheio das oportunidades de gol.

Com Keno e Cano na função de formuladores para as penetrações de Jhon Kennedy, as coisas não funcionaram como o Fluminense esperava, pela boa postura defensiva do Fortaleza.

Cada palmo de terreno disputado valeu uma "nota".

Na segunda etapa, o Fortaleza voltou com fome de leão, forçando o goleiro Fábio a trabalhar dobrado.

Nas modificações feitas por Vojvoda, a perda de Zé Wellison, que fez uma grande partida.

Não deu para captar bem o que o treinador tricolor quis fazer com a entrada de Escobar.

Nas modificações promovidas por Fernando Diniz, a ida de Árias para a extrema esquerda foi dor de cabeça para o Fortaleza.

O que faltou ao tricolor cearense foi caprichar nos contragolpes. O Fluminense foi para o ataque, muitas vezes, na valentona.

O jogo ficou aberto e empolgante. O gol de Diogo Barbosa, que decidiu o jogo, foi uma pintura.

O empate se desenhou como um resultado mais adequado para o jogo, embora Fábio tenha trabalhado mais no gol do Fluminense.