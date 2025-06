SOB O SOL DA FILADÉLFIA

Debaixo da inclemência do sol e do calor, Palmeiras e Botafogo não praticaram futebol de boa qualidade no clássico pelo Mundial de Clubes dos EUA.

O uso excessivo de faltas cometidas foi o lado mais negativo do jogo.

O Palmeiras foi melhor, chutou mais no gol e o seu treinador Abel Ferreira deu-se ao luxo de tirar Estevão no decorrer do segundo tempo.

Times de futebol, por melhor que sejam seus treinadores (portugueses ou não), necessitam da assinatura do craque, do bom jogador.

Na inumana (eu acho) prorrogação, com times desgastados, o goleiro Jhon fez grande defesa em chute de Richard Rios.

Só, que, minutos depois, foi impotente diante de uma bela finalização de Paulinho. Palmeiras 1 X 0.

Na segunda fase da prorrogação, só deu Botafogo.

Mas, o Palmeiras é que segue no Mundial.