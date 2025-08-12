Pouco de positivo se extraiu do Fortaleza X Velez Sarsfield pela libertadores.

Com Breno Lopes, pela esquerda, o tricolor conseguiu suas melhores incursões ao ataque.

Entanto, conclusões para o gol somente em duas oportunidades. Com Marinho (pra fora) e com Breno Lopes (Marchiori defendeu).

Já o goleiro Helton, do Fortaleza, defendeu duas finalizações de Romero e Mamana.

De resto, um primeiro tempo desprovido de emoção.

Na segunda etapa, a melhor disposição dos dois times foi o único benefício que a partida ganhou.

Bem que Breno Lopes poderia ter tirado do goleiro do Velez no passe que recebeu de Martinez.

Renato Paiva ainda lançou mão de Kervin, Rosseto ( que foi expulso) e Bareiro.

Se o Fortaleza atravessa uma fase negativa, o Velez não joga nada.

Só podia ser 0 X 0.