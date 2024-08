Sem trabalho autoral

Nenhum dos mais destacados treinadores em atividade no futebol brasileiro tem trabalho autoral.

Não há novidade ou revolução na forma de jogar dos nossos times.

Mesmo porque propostas como o carrossel holandês e as rebobinagens de Guardiola não ocorrem sem mais nem menos.

O que se observa nada mais é do que uma espécie de hibridez em cima do que já existe na organização do jogo.

Isto é, o uso dos matizes daquilo que já foi criado.

Daí porque, durante uma partida, os treinadores aplicam sistemas táticos de acordo com a situação de jogo.

Para isso, estão à disposição formações táticas a partir do 2-3-5, a "pirâmide".

Vale ressaltar que a lei do impedimento foi responsável pelas criação e alterações dos sistemas de jogo ao longo da história.

De resto, o que existe é muita louvação desmedida.