Sem Novidades

A Copa do Qatar não trouxe, até agora, nenhuma novidade tática.

Mesmo porque faz tempo que o futebol não espera pelas novidades de quatro em quatro anos.

Se ganha e se perde, de todo jeito.

Quem tem os melhores jogadores ousa mais. Embora tenhamos resultados surpreendentes em alguns jogos .

As seleções de pouca qualidade se viram em sistematizações defensivas.

Entre os times mais equilibrados, prevalece o hibridismo, que nada mais é do que a reunião dos esquemas existentes, usados de formas diversas, de acordo com as circunstâncias de jogo.

Não vê quem não quer. Tem quem invente para fingir que "entende".

É prazeroso ver o tic-tac da seleção da Espanha, com ação em todas áreas de campo.

No mais, é dizer que não enxergamos favorito para levar o caneco. E lamentar que o interesse da FIFA não seja apenas esportivo em promover uma Copa do Mundo .

O que o homem é capaz de fazer pelo dinheiro não é pouca coisa.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil