Rotina de derrotas

O Ceará até que impacientou o Internacional, no primeiro tempo.

Foram três incursões ao ataque, logo nos primeiros minutos, gerando uma penalidade em Bruno Pacheco, que Lima bateu para abrir a contagem.

Dentro de um 4-5-1, mais do que qualquer outra esquematização, o alvinegro brecou as investidas do Inter.

Em espetacular lance, Vina quase marca o segundo. Keiler fez uma magistral defesa.

Na segunda fase, foi aquilo: "Água mole em pedra dura, tanto bate que não sobra nem pensamento".

O Ceará recuou em demasia, foi pressionado por um Internacional de ações mais aceleradas e permitiu a virada.

Quando se imaginava a possibilidade, pelo menos, de um resultado igual ao final, o gol de empate, marcado muito cedo (aos 19 minutos) pelo time gaúcho, começou a sepultar as esperanças alvinegras.

Luiz Otávio fez pênalti e Alan Patrick guardou. 2 x 1 Inter.

Foi isso.

