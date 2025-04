Racing amassou o Fortaleza

O primeiro tempo apresentou um jogo mais para o equilíbrio, embora os argentinos de Avellaneda fossem mais firmes em alguns setores.

Momentos de “chumbo trocado” fizeram o jogo bom de se ver.

As duas equipes se organizaram em sistema igual – o 3-5-2.

Os alas do Racing foram mais efetivos que os do Fortaleza.

O tricolor perdeu suas melhores chances com Sasha e Lucero.

Das oportunidades de gol com Rojas, Martinera e Salas, o último guardou uma e fez a vantagem do Racing na primeira etapa.

No Fortaleza, Sasha se destacou em chegadas como terceiro atacante ao lado de Marinho e Lucero.

Veio a segunda etapa e o segundo gol do Racing, com Almendra, marcou o início da destruição do Fortaleza no jogo.

As alterações feitas por Vojvoda (a de Sasha foi de lascar) com a manutenção de quem estava mal (Pol Fernandes, por exemplo) arruinaram o tricolor.

O Racing enfilerou, com facilidade, chances seguidas de gol até marcar o terceiro com Sosa.

Não fosse uma “defesa do travessão” e a série de intermináveis defesas de João Ricardo, o vexame teria sido maior.

O Leão pareceu um time de zumbis na fase final.

O time argentino deu demonstração de maturidade, jogo seguro e total superioridade.

Mesmo levando três gols, o goleiro João Ricardo foi o nome do jogo.