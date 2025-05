Que vitória!

O Fortaleza, depois de mais de um mês sem vencer um jogo, precisava de uma grande vitória.

E ela veio, como resultado da construção individual.

Embora fosse plano do Colo-Colo dificultar a vida do Fortaleza, com um esquema mais fechado, o jogo caminhava equilibrado na primeira etapa.

Foi aí que dois raios caíram no gol do time chileno.

Os gols marcados, de forma fulminante e individual, por Breno Lopes e Marinho desmontaram o Colo-Colo.

O terceiro gol, assinalado por Deyverson, foi só o enfeite da dor da equipe chilena.

Apesar do placar que resolveu o jogo para o Fortaleza, na fase primeira, a segunda etapa não trouxe relaxamento.

O Colo-Colo se valeu do espírito de luta dos seus jogadores e o Fortaleza criou chances para um placar mais dolorido ao adversário.

Martinez e Marinho, em duas fortes finalizações, exigiram de Cortês duas magnificas defesas.

Lucero, que entrou no lugar de Deyverson, marcou o quarto gol. O toque de Pikachu para o centroavante tricolor foi um primor.

Finalmente a vitória de um Fortaleza com outra fisionomia. Um 4-3-3 eficiente aliado à uma forma mais lúcida e segura de jogar.

Se ganhar do Atlético Bucaramanga, na próxima terça-feira, no Castelão, avança na Libertadores.