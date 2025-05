QUE FASE, LEÃO!

Costumo chamar o nosso Nordeste de Saara brasileiro.

Nessa região, castigada pela inclemência do sol, a vida foi sempre muito difícil.

No futebol, ao longo dos anos, vivemos mais a "seca" do que a prosperidade.

O tricolor do Pici permitiu que o Estado do Ceará passasse a ser visto na parte alta do futebol brasileiro.