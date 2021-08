Praxedes "Serra-Trave"

Legenda: Praxedes trabalhou no Icasa durante a década de 60 Foto: arquivo / Wilton Bezerra

O Icasa de Juazeiro do Norte teve, nos anos iniciais de sua fundação, década de 60, provavelmente, o menor goleiro do mundo – Zé Alfredo. Com um pouco mais de 1,55 de altura, estampa de anão, era ágil e fazia pontes incríveis. Zé Alfredo veio do Volante, time fundado pela classe de motoristas da cidade. Através de Praxedes Ferreira, essa equipe foi anexada ao Icasa.

O pequeno Zé Alfredo tinha dificuldades nas bolas altas lançadas na área icasiana. Conta-se, há muito tempo, que para resolver esse sério problema, um dia antes de uma partida decisiva do alviverde, o mitológico treinador, Praxedes Ferreira, teria “providenciado” a diminuição das medidas das traves do estádio da LDJ (Liga Desportiva Juazeirense).

É importante lembrar que Praxedes habitava um anexo da acanhada praça de esportes. Durante a madrugada, o “Xexa”, como era carinhosamente chamado, teria retirado as duas balizas para serrar um pouco da parte fincada no chão, visando não deixar rastros para futuras investigações.

Legenda: O goleiro Zé Alfredo (esquerda) tinha cerca de 1,55m de altura. Na imagem, está ao lado do zagueiro Lírio. Foto: arquivo / Wilton Bezerra

É bom lembrar que, na época, as traves eram feitas de madeira. O plano de beneficiar o pequeno Zé Alfredo teria dado certo, com o Icasa vencendo o jogo.

O travessão horizontal já tinha um defeito, com uma forma de “V”, em função de emendas mal feitas, o que teria ajudado ainda mais para o sucesso do plano de Praxedes.

A desconfiança dos “novos tamanhos” das traves serradas se daria pouco tempo depois, por empíricas apurações.

Para este comentarista, Praxedes desmentiu o fato de forma até convicente. Mas a história que virou lenda permanece até os dias de hoje.