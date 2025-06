PODER DA GRANA

Não se trata de ter descoberto a pólvora ou o macarrão. Mas, já faz um bom tempo, escrevi que "o futebol brasileiro vende o artista e não o espetáculo".

Mesmo que sul-americanos obtenham bons resultados diante de europeus no Mundial de Clubes, isto não vai significar superioridade do futebol praticado nos trópicos.

As equipes do Velho continente vão continuar comprando os maiores artistas da bola e garantindo os melhores espetáculos do planeta bola. Simples assim.

Equipes europeias são verdadeiras seleções.

Resultados do Mundial podem surpreender, mas não servirão para diminuir abissais diferenças entre o futebol da vestuta Europa e do resto do Mundo.

O Botafogo que conseguiu histórica vitória diante do PSG já negociou jogadores importantes, como Jair e Igor Jesus.

É a força da grana.