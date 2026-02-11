Perdeu, autoridade
Leia a coluna de Wilton Bezerra desta quarta-feira (11)
Mais um torcedor cearense foi assassinado, vítima de uma emboscada.
É assim que as tais torcidas ditas "organizadas" admitem ser o ato de torcer futebol.
Para surpresa zero, é preciso dizer, mais uma vez, que o a sociedade perdeu a batalha para a violência ligada ao futebol.
No último clássico Ceará e Fortaleza, antes do jogo , fora do estádio, foram presos mais de 300.
Depois de tudo, sabe-se que os desordeiros foram punidos com alguns meses de ausência dos jogos. Medida risível.
Daqui a pouco, quando as coisas se acalmarem, tudo se repetirá.
O mais triste é reconhecer que se perdeu a sensibilidade diante desse gozo pela violência.
Quem paga o pato é o torcedor pacato que só quer ver futebol. Lastimável.