Perda da matriz

O Fortaleza perdeu a matriz do que foi até o ano passado.

Parece até que os seus jogadores perderam o prazer de jogar.

Em certa oportunidade, afirmamos quer o tricolor é um time que não ri.

Sem alegria e paixão não se faz, no futebol, poesia com os pés.

Nenhum esquema de jogo aplicado consegue funcionar.

Nem mesmo diante de adversários menores o Fortaleza consegue vencer.

O mais irritante é observar a apatia que se apodera da equipe por demorados momentos do jogo.

Pelo olhar de Vojvoda, percebe-se as dores que está sentindo no corpo e na alma.

Mais uma vez, os fatos estão desmentindo as previsões. O futebol é pródigo nisso.

Erramos, todos, em considerar que o Fortaleza estava preparado para repetir suas façanhas em 2025.

Quando as razões misteriosas dificultam a nossa compreensão do futebol, passamos a almejar as epifanias.