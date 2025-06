Pedro Raul volta a marcar, mas Ceará perde no Engenhão

Lembrando o folclórico jogador Sapenha, a ordem de Condé para jogadores do Ceará deve ter sido: "Todos, casados e solteiros, na marcação".

Com dificuldades, pela falta de espaço, o Botafogo martelou, de forma lenta e paciente, no campo de defesa do Ceará.

Fernando Miguel defendeu, com o pé, uma finalização de Igor Jesus. A seguir, Artur acertou a trave do Ceará

Na marca dos 45 minutos, o alvinegro carioca fez 1 X 0, com Mastriani. A jogada foi de Santi Rodrigues, pela direita.

Se na fase inicial o jogo chegou a ser tedioso, no segundo tempo foi sacudido por quatro gols assinalados.

O Ceará fez a sua melhor manobra coletiva, para Pedro Raul empatar aos 12 minutos.

Amparado por esse gol, para mudar o panorama do jogo, o alvinegro cearense acabou sendo fulminado pela penalidade sofrida aos 22 minutos.

Num cruzamento de Artur, a bola pegou no braço de Dieguinho. Alex Teles cobrou com mestria.

O Ceará fez entrar Matheus Araújo e Lourenço.

Um embaraço na marcação de Artur e a bola sobra para Marlon Freitas marcar o terceiro gol do Botafogo.

Condé fez entrar Lucas Lima e Lelê. Mas, precisava tirar Dieguinho, o melhor jogador do time?

Com o Ceará lutando, a partida ganhou momentos de trocação, até que Pedro Raul, de cabeça, marca um golaço.

Brigando pelo o empate, o alvinegro ainda chegou com perigo na área do Botafogo, nos minutos finais do jogo.

É evidente que a vitória do Botafogo premiou quem mais lutou por ela.