Para os gastos

Sem realizar um jogo animado, o Fortaleza produziu o suficiente para vencer o Moto Clube por 2 x 0.

Tipo do jogo de ataque contra a defesa. Só que a defensiva maranhense era o time todo na defensiva.

Resultado: habitante demais para espaço de menos.

Ainda assim, mesmo com a penalidade mal marcada pela arbitragem, que lhe favoreceu, o Fortaleza criou mais chances de marcar.

O segundo tempo foi invadido por uma monotonia tremenda, só quebrada com o segundo gol tricolor, através de Pikachu.

Aí, o fastio de bola se fez presente e nem as modificações de lado a lado alteraram o panorama do jogo.

Ah, sim. Bolinha, do Moto, (entrou no segundo tempo) acertou bola na trave do Fortaleza, no finalzinho do jogo.

Fagner foi homenageado e David Luiz a atração do intervalo de jogo.