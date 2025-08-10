Diário do Nordeste
PALMEIRAS DEU DURO PARA VENCER O CEARÁ

Leia a Coluna deste domingo (10)

Escrito por
Wilton Bezerra wilton.bezerra@svm.com.br
(Atualizado às 19:39)
Wilton Bezerra
Legenda: O Ceará fez bom jogo contra o Palmeiras por pouco não saiu com um bom resultado
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

O Ceará esteve a poucos passos para dobrar o Palmeiras no Allianz.

Sustentou um primeiro tempo na defensiva, mas seu goleiro Bruno Ferreira nem sujou o material de jogo. Não foi exigido.

Na segunda fase, foi incrível. Abriu a contagem com um golaço de Lourenço.

E mais: dois momentos seguintes de Pedro Raul deram ao Ceará as chances de encaçapar o Palmeiras.

E aí, meninos, como disse um desses filósofos que o futebol criou: "Quem não faz paga com o inferno da derrota".

Mais ligeiro do que imediatamente, o Palmeiras virou a parada. Doeu pra caramba. Dois gols em reduzidos minutos.

Aylon ainda empatou, mas estava impedido. A torcida do Palmeiras perdeu o fôlego por alguns instantes.

Mas, que o Ceará competiu, com equilíbrio e organização, isso ficou claro.

Um segundo tempo de jogo em alta rotação.

