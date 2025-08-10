PALMEIRAS DEU DURO PARA VENCER O CEARÁ
Leia a Coluna deste domingo (10)
O Ceará esteve a poucos passos para dobrar o Palmeiras no Allianz.
Sustentou um primeiro tempo na defensiva, mas seu goleiro Bruno Ferreira nem sujou o material de jogo. Não foi exigido.
Na segunda fase, foi incrível. Abriu a contagem com um golaço de Lourenço.
E mais: dois momentos seguintes de Pedro Raul deram ao Ceará as chances de encaçapar o Palmeiras.
E aí, meninos, como disse um desses filósofos que o futebol criou: "Quem não faz paga com o inferno da derrota".
Mais ligeiro do que imediatamente, o Palmeiras virou a parada. Doeu pra caramba. Dois gols em reduzidos minutos.
Aylon ainda empatou, mas estava impedido. A torcida do Palmeiras perdeu o fôlego por alguns instantes.
Mas, que o Ceará competiu, com equilíbrio e organização, isso ficou claro.
Um segundo tempo de jogo em alta rotação.