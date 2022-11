Palmeiras arrasador

Se superioridade valesse gols, o Palmeiras teria ido além dos quatro a zero impostos ao Fortaleza.

Com um meio-campo bem postado, Danilo e Zé Rafael e, mais à frente, Scarpa, Dudu e Rony, em constantes trocas de passes e de posições, o alviverde asfixiou o Fortaleza.

Vojvoda tentou manter um 4-3-3, para demonstrar coragem. Resultado: seu meio-campo, com Crispim, Sasha e Caio, foi envolvido e ficou sem a bola. O ataque morreu à míngua.

Com os dois gols marcados por Rony e Dudu (que categoria), o 11 palmeirense enebriou-se com a atmosfera de festa e jogou com prazer.

Em falha coletiva da defensiva do Fortaleza, Rony fez o terceiro gol, logo aos três minutos do segundo tempo.

O tricolor ainda conseguiu chegar a duas finalizações, com Galhardo e Capixaba.

Entanto, o quarto gol do time paulista destruiu toda e qualquer possibilidade de reação do Fortaleza.

Scarpa jogou demais, acompanhando por belas atuações de Dudu e Rony.

Sem dúvidas que o futebol brasileiro está diante de uma nova academia na história do Palmeiras.

