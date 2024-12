Fortaleza, Ceará, Bahia, Vitória e Sport representam o Nordeste na prateleira de cima do campeonato brasileiro 2025.

Tá pouco, ainda. Cabe muito mais.

Nada mais moderno do que fortalecer as maiores representações regionais.

Quem conhece a alma do futebol sabe do que estou falando.

A concentração de forças somente em uma região restringe horizontes, represa a

expansão do negócio chamado futebol.

A distância financeira e técnica não é boa. Tampouco

inteligente.

Times de renome local e regional precisam ser transformados em símbolos de modernidade administrativa.

Ter consciência de grandeza, que consiste no sentimento de um time em se acostumar a vencer, se familiarizar com as vitórias.

Que faz sua torcida crescer em termos de consumo, a partir da presença nos estádios, e adquirir bens produzidos pelo clube. Se transformar em orgulho doméstico.

Nesses pontos, não existe time mais bem organizado do que o Fortaleza. Vence porque está imbuído de grandeza, de ser ganhador.

Como seria bom e necessário ver times como Náutico, Santa Cruz, ABC, Remo e Paissandu, por exemplo, voltarem a ser o que já foram.

O manual está com o Fortaleza, o orgulho maior da região.