O futebol brasileiro vai continuar de luto pela morte de torcedores.

É tudo uma questão de tempo, até que os próximos assassinatos ocorram.

Todas as medidas tomadas para conter a violência nos estádios, ou fora deles, se mostraram inócuas.

Para confronta-las, sempre, a velha e costumeira impunidade que grassa nesses País.

E não me venham com essa história furada de passar pano para as torcidas, ditas organizadas, e seus bandidos infiltrados.

Redutos, também, de marginais, foram elas que geraram o ovo da serpente dessa praga chamada violência.

Infelizmente, o que enfeita os estádios serve de redutos e escudos para a prática de crimes.

Pelo fracasso das medidas de segurança em torno do futebol, essa paixão brasileiro vai continuar ameaçada por uma enfermidade do ser humano.

Dizer "penso em desistir dessa coisa chamada futebol" não é solução.

