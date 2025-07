O jogo foi ruim e o Ceará perdeu

O Ceará deu a bola ao Corinthians. Defendeu-se com uma selva de pernas no campo de defesa.

O futebol de baixa qualidade foi repetido no segundo tempo.

Os dois times foram realizando modificações como que com o propósito de que tudo continuasse.

Aos 26 minutos, Carrilo cruzou uma bola na área do Ceará. Marllon não cortou e Tales Magno tocou para os barbantes de Bruno Ferreira.

Se Wiliam Machado, zagueiro do Ceara, não tivesse chutado uma bola no gol Corinthians, aos 51 minutos, Hugo Souza teria saído de campo com o uniforme imaculado.