O Ídolo e o Clube

Discute-se, sem um resultado convincente, quem é mais importante para um clube: o ídolo ou os títulos ?

Vou logo adiantando que o ídolo, por maior que seja, não pode ser maior do que o clube.

A conquista de títulos é que torna uma equipe respeitada além fronteiras. Já disse isso uma centena de vezes.

Só que muita gente pensa diferente e acha que os grandes ídolos são indispensáveis para a popularização e crescimento de um clube de futebol.

Aí, chovem os exemplos do Santos de Pelé, o Botafogo de Garrincha e o Flamengo, que se tornou dono de maior torcida do Brasil, porque teve, no passado, Leônidas da Silva, o "Diamante Negro"

Só acho que esse debate não se adequa a outros esportes, como automobilismo e o tênis, por exemplo.

Nesses casos, quando os ídolos ficam maiores que o esporte, as modalidades perdem interesse quando eles deixam de competir.

Mas, aí é outro papo.

Com relação ao futebol, o ideal é somar o prestígio do ídolo com as conquistas do clube.

Óbvio ululante.

