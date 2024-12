Pois é. O futebol castiga quem não tem competência, investe mal e troca de técnico como se troca de camisa.

Atlético Mineiro, Athletico do Paraná, Bragantino e Fluminense. Todos à beira de um ataque de nervos na última rodada do Brasileirão. Um deles ficara na série B do ano que vem.

Essa situação me faz lembrar a fábula de dois sujeitos que tinham de fugir de um tigre.

Um deles preparou-se para escapar do bicho, calçando um par de tênis, no que o outro perguntou: "Para quê o tênis, se o tigre corre bem mais que nós?"

A resposta foi um tanto cruel: "Quem disse que eu tenho que correr mais do que o tigre? Eu só preciso correr mais do que você. Se o tigre te alcançar, não terá fome por um bom tempo".

Pelo visto, os quatro times que brigam contra a degola esqueceram de calçar o tênis.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😊 Útil 😀 Muito útil