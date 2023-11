O descanso das ideias

Há crônicas nossas que chegam, quase que por milagre, às últimas linhas.

Prometi para mim mesmo que não escreveria mais sobre a falta de assunto.

Mas, dá para perceber a luta em busca de um tema interessante sobre esse tempo sem piedade que vivemos.

A gente quando precisa das coisas não encontra nunca.

Sempre vão existir histórias que merecerão ser contadas, mesmo as que não forem guiadas pelo cheiro das flores.

A crônica não tem a missão de salvar o Mundo. Destina-se apenas a registrar, com leveza, as aventuras do cotidiano

Nunca nos faltará motivo para batucar as pretinhas. Não podemos deixar escapar nenhum assunto animador.

Não é o caso do momento vivido, com guerras estourando pelo Mundo.

Assunto muito intrincado para o espaço de uma leve e pequena crônica.

Melhor deixar que as ideias descansem um pouco.

O tempo pode passar, mas as ideias e sonhos que ele carrega não passarão jamais.

Acreditemos que, apesar das intempéries, o amor nunca sairá de moda.

