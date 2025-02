A qualificação de um time requer planejamento e investimento. Fortaleza e Ceará vivem estágios diferentes.

Como disputam a primazia de maior torcida a rivalidade cobra, no mínimo, um equilíbrio de forças dentro e fora de campo.

No momento, em termos estruturais, as contas não fecham a favor do alvinegro.

O Fortaleza exibe uma saúde de touro premiado. Saldo de uma gestão competente nos últimos anos.

O tricolor já tem um elenco definido e de qualidade. O alvinegro acaba de contratar uma penca de jogadores.

Só que, não hora em que se cruzam, o clássico se torna uma luta muito particular, fora do alcance de previsões.

Neste sábado, não se pode fugir, sem mais nem menos, dessa observação.